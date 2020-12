Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alkoholisierter Autofahrer flieht vor der Polizei - Zeugen zu Unfallflucht gesucht

HildesheimHildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am späten Abend des 15.12.2020 versuchte ein 41-jähriger Mann aus Hildesheim mit seinem Pkw vor der Polizei zu fliehen. Nachdem er gestellt wurde, widersetzte er sich den polizeilichen Maßnahmen. Aufgrund frischer Beschädigungen an seinem Fahrzeug ist davon auszugehen, dass der Mann zuvor einen Verkehrsunfall verursacht hat. Zudem stand er unter Alkoholeinfluss und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge fiel einer Streifenbesatzung gegen 22:15 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße ein Pkw Volvo auf, der ohne Licht in Richtung Alfelder Straße unterwegs war. Die Beamten beabsichtigten das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrer beschleunigte jedoch seine Geschwindigkeit und missachtete die Anhaltesignale. Er setzte seine Fahrt über die Theodor-Storm-Straße und die Paul-Keller-Straße bis in die Wilhelm-Busch-Straße fort. Dort verließ der Mann den Pkw und floh zu Fuß weiter. Die Beamten nahmen die fußläufige Verfolgung auf. Im weiteren Verlauf lief der 41-jährige durch die dortigen Grünbereiche bis zur Kurt-Schumacher-Straße, wo er einen etwa einen Meter hohen Metallzaun übersprang. Nachdem auch die Beamten den Zaun überwanden, gelang es ihnen, den Flüchtigen auf der Kurt-Schumacher-Straße einzuholen.

Bei seiner Festnahme widersetzte er sich den Anweisungen der Beamten. Nur mit vereinten Kräften und der Unterstützung von weiteren eingetroffenen Polizeikräften gelang es, den Mann zu Boden zu bringen und ihm Handfesseln anzulegen.

Während der Verfolgung zogen sich ein Beamter und der Flüchtige beim Überspringen des Metallzaunes Verletzungen an den Händen zu. Eine Beamtin verletzte sich dabei am Bein.

In der Atemluft des 41-jährigen wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Der Mann wurde zur Wache verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ferner stellte sich heraus, dass der 41-jährige keinen Führerschein besitzt.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

An dem Fluchtfahrzeug befinden sich rechtsseitig, im Bereich der vorderen Stoßstange, des vorderen Kotflügels sowie am rechten Außenspiegel, offenbar frische Unfallschäden. Diese können bisher keinem konkreten Unfallort zugeordnet werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

