Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brandgeschehen ohne Personenschaden

Olpe (ots)

Olpe - Am Donnerstagabend brannte um kurz nach 19:00 Uhr in der Straße Zum Mittelfeld in Saßmicke ein Holzschuppen lichterloh. Die daneben stehende Garage und das abgesetzt davon stehende Wohnhaus wurden durch die entstandene Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden, bevor das Feuer auf die Gebäude im Umfeld übergriff. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Hinweise auf die Brandursache und insbesondere auf ein Fremdverschulden ergaben sich vor Ort nicht. Der Brandort wurde beschlagnahmt und wird am heutigen Tage von einem Brandermittler der Olper Polizei begutachtet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell