Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hüttenweg

Taschendiebstahl

Coesfeld (ots)

Einer 80-jährigen Dame aus Kevelaer stahlen bislang unbekannte Täter ihre Geldbörse aus der Handtasche. Die Kevelaerin befand sich am gestrigen Tag (02.03.2021) gegen 10.30 Uhr in einem Drogeriemarkt auf dem Hüttenweg in Dülmen, als sie das Fehlen ihrer Geldbörse bemerkte. Den Diebstahl an sich nahm sie nicht wahr.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell