POL-COE: Lüdinghausen, Tüllinghofer Straße/Einbruch in Verkaufshäuschen

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind an der Tüllinghofer Straße in das Verkaufshäuschen eines Hofladens eingebrochen. Zwischen 19 Uhr am Montag (01.03.21) und 7.40 Uhr am Dienstag haben sie die Tür aufgehebelt. Zudem versuchten die Täter, einen im Verkaufsraum stehenden Verkaufsautomaten aufzubrechen. Das gelang ihnen nicht. Erbeutet haben sie Lebensmittel. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

