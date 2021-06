Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Pedelec gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen 08:10 Uhr und 08:40 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter am Dienstag in der Mahdentalstraße in Sindelfingen ein Pedelec der Marke Haibike. Der Wert des Fahrrads beläuft sich auf etwa 3.100 Euro und es hat die Farben schwarz, blau und gelb. Da das Rad mit einem Schloss gesichert war, wurde es vermutlich im Ganzen weggetragen. Zeugen können sich unter Tel. 07031 697 0 an das Polizeirevier Sindelfingen wenden.

