Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Nebringen: Unfallflucht mit zwei leicht Verletzten und 60.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht, die am Dienstag gegen 08.40 Uhr auf der Kreisstraße 1031 zwischen Nebringen und Jettingen-Sindlingen von einer noch unbekannten Fahrzeuglenkerin verübt wurde. Die Unbekannte, die auf etwa 30 bis 35 Jahre geschätzt wurde, war vermutlich mit einem weißen Kleinwagen mit Calwer Kennzeichen (CW-) von Nebringen in Richtung Sindlingen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve auf Höhe eines Sportheims kam sie nach links auf die Gegenfahrbahn. Eine dort fahrende 42 Jahre alte VW-Lenkerin musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts ausweichen und geriet in das geschotterte Bankett. Als sie gegenlenkte, kam sie zu weit nach rechts und prallte mit einem 66 Jahre alten Mercedes-Fahrer zusammen, der sich hinter der unbekannten Kleinwagen-Fahrerin befand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Hinterachse des Mercedes und die Vorderachse des VW herausgerissen. Die Unbekannte setzte ihre Fahrt indes in Richtung Sindlingen fort. Der VW und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 42-Jährige und der 66 Jahre alte Mann erlitten beide leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell