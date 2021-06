Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Feuerwehreinsatz im Skate Park Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 13.35 Uhr im Skate Park in der Schönbuchstraße in Böblingen zu einem Feuerwehreisatz. Während Mulcharbeiten am Hang kippte die Maschine um, so dass das Benzin auslaufen konnte und sich auch sogleich entzündete. Hierdurch wurden die Wiese und ein Baum leicht beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen befand sich mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Das Arbeitsgerät wurde durch den Brand zerstört und musste anschließend entsorgt werden.

