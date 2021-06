Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall aufgrund tiefstehender Sonne

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil er von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde, war ein 51 Jahre alter VW-Lenker am Montag gegen 19.00 Uhr in der Keltenburgstraße in Böblingen in einen Unfall verwickelt. Der Mann befuhr die Keltenburgstraße in Richtung Maurener Weg. Kurz nach der Kreuzung mit der Calmbacher Straße übersah der VW-Lenker einen am Straßenrand abgestellten Anhänger und fuhr auf. Der Anhänger wurde durch die Wucht des Aufpralls in eine angrenzende Grünfläche geschoben. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

