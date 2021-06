Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: E-Bike-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Auf einem Radweg parallel der Bundesstraße 14 kam es am Montag kurz nach 17.00 Uhr im Bereich der Stuttgarter Straße in Herrenberg zu einem Unfall zwischen zwei E-Bike-Lenkern. Während ein 21 Jahre alter Fahrradfahrer in Richtung Herrenberg unterwegs war, kam er in einer Linkskurve vermutlich zu weit nach links und stieß mit einem entgegenkommenden 68 Jahre alten Zweiradfahrer zusammen. Der 68-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der jüngere E-Bike-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro.

