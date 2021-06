Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Zeuge zu Unfall auf dem Parkplatz "Klosterhof" gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 10.45 Uhr auf dem Parkplatz "Klosterhof" in Steinheim an der Murr ein Unfall zwischen einer 38 Jahre alten Toyota-Fahrerin und einer 23-jährigen Kia-Lenkerin. Während die 38-Jährige rückwärts in eine Parklücke einfahren wollte, wollte die 23-Jährige vermutlich rückwärts ausparken. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstand. Der Unfallhergang ließ sich abschließend jedoch nicht klären. Ein Zeuge soll den Unfall jedoch beobachtet haben. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, sucht diesen Zeugen und bittet ihn sich zu melden.

