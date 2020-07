Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei sucht Zeugen: Lenkräder und Navigationsgeräte aus drei PKW gestohlen

Schwerte (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag (27.07.2020) auf Dienstag (28.07.2020) in Schwerte aus drei PKW Lenkräder und Navigationsgeräte gestohlen. Die Fahrzeuge waren an der Wandhofener Straße und Luisenstraße abgestellt. Teilweise wurden die Scheiben eingeschlagen, teilweise waren keine äußerlichen Beschädigungen festzustellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Wache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 zu wenden.

