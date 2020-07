Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - 25-Jähriger verursacht beinahe zwei Kollisionen mit Streifenwagen: PKW-Fahrer stand unter Drogeneinfluss

Unna (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Unna hat am Sonntagabend (26.07.2020) gegen 20.10 Uhr an der Kreuzung Obere Husemannstraße/Beethovenring an einer roten Ampel gehalten. Auf der gegenüberliegenden Seite wartete ein PKW ebenfalls bei Rot. Als beide Lichtzeichenlagen auf Grün wechselten, beabsichtigte die Streifenwagenbesatzung - vorfahrtsberechtigt - den Kreuzungsbereich in Richtung Nordring zu überqueren. Plötzlich bog der PKW auf der gegenüberliegenden Seite nach links auf den Beethovenring ab, ohne auf den Streifenwagen zu achten. Nur durch eine Vollbremsung konnten die Polizeibeamten eine Kollision verhindern.

Die Streifenwagenbesatzung fuhr dem PKW daraufhin hinterher und forderte den männlichen Fahrzeugführer auf, anzuhalten. Der 25-Jährige reagierte zunächst nicht. Erst auf Höhe der Weberstraße stoppte er seinen Wagen. Als er ausstieg, rollte das Auto rückwärts in Richtung Streifenwagen. Der Unnaer konnte noch rechtzeitig die Handbremse ziehen - und so den zweiten Beinahe-Zusammenstoß vermeiden.

Wegen seines verdächtigen Verhaltens gegenüber den Polizeibeamten führten diese einen Drogenvortest mit dem 25-Jährigen durch - drei Rauschmittel waren positiv. Der Beschuldigte wurde auf die Wache Unna gebracht, wo ihm ein diensthabender Arzt Blutproben entnommen hat. Im Anschluss wurde der Mann entlassen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf den Unnaer kommt nun ein Strafverfahren zu.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell