Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden - beim Abbiegen Gegenverkehr nicht beachtet

Kamen (ots)

Am Montag (27.07.2020) fuhr gegen 12.20 Uhr ein 28-jähriger Dortmunder vom Ostring kommend auf der Hammer Straße in Richtung Innenstadt. Als er nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, achtet er nicht auf den Gegenverkehr und stieß mit dem PKW einer 37-jährigen Kamenerin zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der Frau auf einen Grünstreifen und dort gegen einen Baum gedrückt. An beiden PKW lösten die Airbags aus und die beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den im Frontbereich stark beschädigten Fahrzeugen und dem Baum entstand ein Sachschaden von etwa 14 500 Euro.

