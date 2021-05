Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Seesen vom 12.05.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum Montag, 10.05.2021, und Dienstag, 11.05.2021,stieß ein Fahrzeugführer mit dem von ihm geführten Lieferwagen gegen das Zauntor der Geschädigten im Bereich der Straße Am Reusenberg in Rhüden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2200,00 Euro. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Seesen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell