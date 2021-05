POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Polizeiinspektion Goslar

Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt:

Am Montag, den 10.05.2021, zwischen 10.00 Uhr und 11.15 Uhr, hielt sich ein bislang unbekannter Täter in einem Einkaufsmarkt an der Schlewecker Straße auf. Hier gelang es ihm oder ihr in einem unbeobachteten Moment aus einer in einem Einkaufswagen abgelegten Damenhandtasche ein Portmonee zu entwenden. Des Weiteren entwendete der oder die unbekannte Täter/in ein in der hinteren Hosentasche getragenes Portmonee eines Kunden während des Einkaufs.

