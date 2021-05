Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Seesen vom 11.05.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 10.05.2021, gegen 06.30 Uhr, befuhr ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer mit einem LKW die Straße Alte Reihe in Lutter und bog an der Einmündung Alte Reihe/Bachstraße nach links in die Bachstraße ein. Hierbei streifte der Fahrzeugführer einen Grundstückszaun. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 500,00 Euro. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381/944-0, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Am Montag, 10.05.2021, gegen 10.15 Uhr, ist es im Bereich der Bahnhofstraße in Seesen auf einem Kundenparkplatz zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Nach Angaben der Verursacherin habe sie ihr Fahrzeug vorwärts in eine Parkbox abgestellt. Später stellte die Verursacherin einen Schaden an ihrem Fahrzeug fest, welchen sie selbst durch das Einparken ihres Fahrzeuges verursacht haben könnte. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381/944-0, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 10.05.2021, gegen 11.20 Uhr, befuhr ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer mit einem LKW die Maatestraße in Rhüden in Richtung Feldmark. Am Ende der Maatestraße habe der LKW-Fahrer gewendet und sei hierbei gegen ein Gehäuse einer Abwasserleitung gestoßen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 300,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381/944-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell