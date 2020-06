Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - Unfallflüchtiger hinterlässt mehrere tausend Euro Schaden

Einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro hinterließ am Dienstagnachmittag in Kraichtal ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der gegen einen geparkten Renault fuhr und anschließend flüchtete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der unbekannte Fahrer kurz nach 16 Uhr auf den ordnungsgemäß in der Eppinger Straße in Höhe der Hausnummer 45 geparkten Renault auf. Trotz der erheblichen Schäden am Renault in Höhe von etwa 4.000 Euro flüchtete der Verursacher anschließend von Unfallstelle.

Möglich Zeugen des Unfalls sowie weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253/80260 in Verbindung zu setzen.

