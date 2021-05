Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugenaufruf nach Einbruch in St. Andreasberg

Goslar (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter betraten am Montag, 10.05.21, gegen 01.45 Uhr den frei zugänglichen Vorraum eines Geldinstitutes in der Willi-Bergmann-Str, in dem sich u.a. auch ein Geldautomat befindet. Dort versuchten sie zielgerichtet, mehrere dort befindliche Wertfächer aufzubrechen, was ihnen teilweise auch gelang.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand machten sie dabei jedoch keine Beute. Nach kurzer Zeit brachen sie anscheinend ihr Vorhaben ab, und flüchteten in derzeit noch unbekannte Richtung.

Das zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar sucht nun nach Personen, denen im unmittelbaren Zeitraum der Tatzeit im Bereich der Willi-Bergmann-Str. evtl. verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

Hinweise bitte an die Polizei Goslar unter 05321 / 3390.

Lüdke, KHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell