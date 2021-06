Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Workshop des Referats Prävention zum Thema "Häusliche Gewalt" am Mittwoch, 23.06.2021

Ludwigsburg (ots)

Häusliche Gewalt kommt nicht nur in Corona-Zeiten in allen Schichten und Bereichen der Gesellschaft vor und ist keine Privatsache. Doch welche Möglichkeiten haben Betroffene dagegen vorzugehen und wie können Menschen aus dem persönlichen Umfeld reagieren und den Betroffenen helfen? Welche Interventionsmöglichkeiten hat die Polizei bei Einsätzen Häuslicher Gewalt und wie läuft ein Ermittlungsverfahren ab? Welche Rechte und Pflichten haben Opfer von Gewalttaten? Welche Beratungsstellen können unterstützen?

All diese Fragen werden in einem Workshop am Mittwoch, den 23.06.2021, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr, beantwortet. Darüber hinaus können den Referentinnen auch Fragen gestellt werden.

Interessierte können sich telefonisch unter der Rufnummer 07141 / 18 8001 oder per Mail über Ludwigsburg.pp.praevention@polizei.bwl.de anmelden. Wir versenden dann kurz vor der Veranstaltung einen Zugangslink für eine WEBEX-Konferenz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell