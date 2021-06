Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Audi zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung in der Schützenstraße in Kornwestheim. Diese können sich unter Tel. 07154 1313 0 melden. Ein bislang unbekannter Täter hatte vermutlich zwischen Sonntag, 21:00 Uhr und Montag, 12:10 Uhr einen Audi zerkratzt und so einen Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro verursacht. Der Unbekannte beschädigte mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube, Kotflügel, Dach, Frontscheibe und Seitenspiegel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell