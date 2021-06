Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Stuttgart: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 21.000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 07.30 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Stuttgart-Möhrigen ereignete. Ein 55 Jahre alter Sattelzuglenker übersah beim Fahrstreifenwechsel vermutliche eine rechts neben ihm fahrende 35 Jahre alte Honda-Lenkerin und stieß mit dieser zusammen. In der Folge drehte sich der Honda vor das Zugfahrzeug und schleuderte dann nach links über die gesamte Fahrbahn. Hierbei stieß der Honda gegen die Front eines Renault Transporters, der von einen 46-Jährigen gelenkt wurde, und prallte des Weiteren mit einem 38-jährigen Citroen Transporter-Fahrer zusammen. Der Citroen wurde wiederum ebenfalls nach links abgewiesen und knallte in die Leitplanke. Der Citroen und der Honda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell