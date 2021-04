Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike-Bremsleitungen durchtrennt

Altena (ots)

Ein Unbekannter hat die Bremsleitungen eines E-Bikes durchgeschnitten. Das Fahrrad hatte sechs Wochen ungenutzt in der Waschküche eines Mehrfamilienhauses an der Liebigstraße gestanden. Als der Besitzer am Donnerstagnachmittag nach seinem Pedelec schaute, entdeckte er, dass beide Bremskabel durchtrennt wurden. Weitere Schäden waren nicht festzustellen. Der Geschädigte erstattete Anzeige. (cris)

