Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210125.2 Lütjenburg: Feuer zerstört mehrere Lagerhallen

Lütjenburg (ots)

Sonntagnachmittag zerstörte ein Feuer in der Ferdinand-von-Schill-Straße in Lütjenburg mehrere Lagerhallen. Menschen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Millionenhöhe.

Gegen 15:45 Uhr brach das Feuer in einer der Hallen, die als Werkstatt- und Lagerhallen dienen, auf dem ehemaligen Kasernengelände in Lütjenburg aus. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte das Feuer bei Arbeiten eines 30-jährigen Untermieters an einem PKW entstanden sein und sich von dort ausgebreitet haben.

Der junge Mann alarmierte die Feuerwehr, welche mit einem Großaufgebot vor Ort eintraf. Die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus Lütjenburg, Blekendorf, Sechendorf, Nessendorf, Hohwacht, Behrensdorf, Hohenfelde und Plön konnten ein Übergreifen auf das Umfeld jedoch nicht mehr verhindern, so dass schlussendlich insgesamt sechs Lagerhallen sowie neben dem PKW des 30-Jährigen vier weitere sich in den Hallen befindliche Fahrzeuge brannten. Nach bisherigem Stand dürfte der Sachschaden bei mindestens einer Million Euro liegen. Menschen wurden nicht verletzt. Gegen 21:45 Uhr war das Feuer gelöscht.

Der Kriminaldauerdienst Kiel beschlagnahmte den Brandort.

Die Kriminalpolizei Plön führt die weiteren Ermittlungen zum Brandgeschehen. Dabei gilt es, die genaue Ursache für das Feuer herauszufinden, möglicherweise auch unter Hinzuziehung eines Sachverständigen.

Julia Bunge

