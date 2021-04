Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe in Supermärkten/ Werkzeuge aus Keller gestohlen/ Paket geleert/ Reifen zerstochen

E-Scooter geklaut

Lüdenscheid (ots)

Am Donnerstag wurde eine 74-jährige Kundin eines Discounters an der Volmestraße bestohlen. Sie verwahrte ihre Geldbörse in einem Rucksack auf dem Rücken. Gegen 13.40 Uhr wollte sie an der Kasse bezahlen, doch der Griff in das Rucksackfach ging ins Leere. Ein völlig fremder Kunde hinter ihr in der Schlange bezahlte an ihrer Stelle den Einkauf (rund 20 Euro). Während des Einkaufs war der Seniorin nichts aufgefallen. In der verschwundenen Geldbörse steckten Bargeld und Papiere.

Einem 41-jährigen Kunden eines Supermarktes an der Wehberger Straße wurde die Geldbörse aus der Jackentasche gezogen. Der Lüdenscheider hatte den Laden gegen 18.45 Uhr betreten und einen Chip für den Einkaufswagen aus seinem Portemonnaie genommen. Eine Viertelstunde später an der Kasse war die Geldbörse mitsamt Bargeld, Bank-, Versicherten- und Kundenkarten sowie Papieren verschwunden. Das Opfer ließ richterweise sofort seine Bankkarte sperren. Die Polizei veranlasste bei der Anzeigenaufnahme eine KUNO-Sperrung.

Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben in heimischen Läden, insbesondere in Discountern. Kunden sollten ihre Geldbörsen oder andere Wertsachen möglichst dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken und Mänteln. (cris)

Zwischen Dienstagmittag und Donnerstagnachmittag sind Unbekannte an der Breslauer Straße in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Sie öffneten gewaltsam ein Vorhängeschloss und nahmen diverse Elektrowerkzeug, darunter Bohr- und Schleifmaschinen, sowie andere Werkzeuge an sich. (cris)

Am Eicken wurden am Dienstag zwischen 16.15 und 18.30 Uhr zwei Reifen eines VW Sharan zerstochen. (cris)

Bei einem Paketempfänger in einem Mehrfamilienhaus an der Hochstraße kam am Donnerstagabend ein leeres Paket an. Der Paketbote hatte am Morgen des Vortags vor der Wohnungstür abgelegt. Zu diesem Zeitpunkt sollte eigentlich eine Nikon Coolpix in der Kiste gelegen haben. Nachbarn sicherten das Päckchen, ohne es allerdings näher zu untersuchen. So fiel der Diebstahl erst auf, als die Nachbarn es am Donnerstagabend bei dem Empfänger ablieferten. (cris)

Am Sonntagmorgen wurde ein E-Scooter aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses an der Sedanstraße gestohlen. Das Versicherungskennzeichen lautet 623JDD. (cris)

