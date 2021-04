Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randaliererin landet im Gewahrsam/ Schuhe aus Hausflur gestohlen

Kierspe (ots)

Nach diversen Vorfällen nutzen weder Beißen noch Beleidigungen: Eine 37-jährige Kiersperin landete am späten Donnerstagabend im Gewahrsam der Lüdenscheider Polizei. Die Frau war ab 17 Uhr am laufenden Band aufgefallen.

Am Bahnhof brüllte und beschimpfte sie ein Frau, der sie eine Woche zuvor bereits Schläge verpasst hatte. Gegen 19.30 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie auf dem Drosselweg ein Mann auf eine am Boden liegende Frau eintrat. Es handelte sich um die 37-Jährige. Während der Anzeigenaufnahme verhielt sich die alkoholisierte Frau aggressiv und zeigte den Polizeibeamten den Hitlergruß. Die Polizeibeamten erteilten ihr einen Platzverweis. Keine halbe Stunde später hämmerte und klingelte die 37-Jährige schreiend an den Türen eines Mehrfamilienhauses am Drosselweg, nahm vor einer Wohnungstür stehende Sportschuhe an sich und verschwand. Die Polizei schrieb eine Diebstahls-Anzeige. Wiederum eine knappe Stunde später randalierte sie erneut am Drosselweg und Am Nocken. Als eine Streife die Frau gegen 22.40 Uhr vor ihrem Wohnhaus entdeckte, brachten die Polizeibeamten sie zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam nach Lüdenscheid. Die Frau versuchte, die Polizeibeamten zu treten und zu beißen und beschimpfte sie als "Wichser, Bastarde, Hurensöhne, Bullenschweine, ACAB". Die Polizei stellte die gestohlenen Sportschuhe sicher. (cris)

Am Donnerstag zwischen 4.20 und 7 Uhr wurde aus einem Flur eines Mehrfamilienhauses an der Straße Op De Fuar zwei Paar Schuhe und ein Thermohemd gestohlen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell