Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabeldiebstahl auf Baustelle

Wegberg-Merbeck (ots)

Auf einer Baustelle an der Straße Am Sportplatz schnitten unbekannte Täter, in einem Zeitraum vom 18. Dezember (Freitag), 15 Uhr bis zum 21. Januar (Donnerstag), 9 Uhr, die an den Wänden montierten Kupferkabel ab und entwendeten diese.

