Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 40-Jähriger pöbelt erst und leistet dann Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Ein 40 Jahre alter Mann beschäftigte am Montagnachmittag mehrfach die Polizei in Ludwigsburg. Der vermutlich alkoholisierte 40-Jährige fiel gegen 16.20 Uhr zunächst am Bahnhof auf. Aufgrund seines aggressiven Auftretens sprachen die eingesetzten Beamten einen Platzverweis aus, der sich auf den Innenstadtbereich und insbesondere den Bahnhof erstreckte. Innerhalb der nächsten Stunde wurden die Beamten jedoch zu zwei weiteren Vorkommnissen gerufen, an denen der Mann beteiligt war. Im Bereich der Uhlandstraße pöbelte er Passanten an und ließ Fahrzeuglenker einen Parkplatz nicht verlassen. Die Polizisten gaben dem 40-Jährigen eine weitere Möglichkeit den Platzverweis zu befolgen, was er auch tun wollte. Nur wenige Minuten darauf meldeten Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts des Bahnhofsgebäudes, dass eine Person sich im Gebäude aufhalte, die herumpöbelte und das Gebäude nicht verlassen wolle. Als die Polizisten vor Ort ankamen, trafen sie wieder auf den 40-Jährigen. Als sie ihn in Gewahrsam nehmen wollte, begann er Widerstand zu leisten. Er sperrte sich gegen die Maßnahme und trat letztlich auch um sich. Dem Mann, der die anwesenden Beamten mit unzähligen Kraftausdrücken beleidgte, mussten Handschließen und Fußfesseln angelegt werden. Er wurde anschließend zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht, wo er bis Dienstagmorgen bleiben musste.

