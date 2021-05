Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Einbruch in Gartenhaus

Hildesheim (ots)

Alfeld

Im Zeitraum von Donnerstag, dem 06.05.2021 bis Samstag, dem 15.05.2021, gelangten in 31061 Alfeld, im Bereich der Gartenstraße/Laubenweg, bislang unbekannte Täter, nachdem sie einen Maschendraht beschädigt hatten, auf ein Gartengrundstück. An der Gartenlaube beschädigten sie ein Fenster und drangen so in die Laube ein. Der Innenraum der Gartenlaube wurde durchsucht und verwüstet. Geschädigt ist eine 54-jährige Alfelderin. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizei Alfeld unter Tel. 05181/91160 zu wenden./tsc

