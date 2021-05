Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl beim TSV Irmenseul -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Lamspringe/ Irmenseul- (hei) Bereits in der Zeit von Samstag,den 08.05.2021, gegen 15:00 Uhr, bis Montag, den 10.05.2021, gegen 11:00 Uhr, kam es in Irmenseul am Sportplatz zu einem Diebstahl. Hierzu öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam eine Garage, welche sich zwischen dem dortigen Sportheim und dem Schützenheim befindet und entwendeten aus dieser einen Rasentrimmer der Firma Stihl. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

