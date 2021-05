Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Holle - (gle) - Von Dienstag, den 11.05.2021 bis Freitag, den 14.05.2021 kam es in Holle zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Unfallort befindet sich in 31188 Holle an der Landesstraße 493, welche als Bertholdstraße durch die Ortschaft verläuft. Die Unfallstelle selbst liegt in Höhe der Hausnummer 11.

Am heutigen Tag wurde der Polizei in Bad Salzdetfurth angezeigt, dass ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem derzeit unbekannten Fahrzeug gegen ein Tor eines Gartenzaunes gefahren ist und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Mutmaßlich wurde der Schaden, welcher auf insgesamt 250 Euro geschätzt wird, bei einem Rangiermanöver verursacht.

Da der Unfallort sehr zentral an einer stark frequentierten Hauptstraße gelegen ist, besteht die Möglichkeit, dass der Unfall durch Zeugen beobachtet worden ist. Diese werden gebeten Feststellungen der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063 / 9010 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell