Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Containerbrand

Hildesheim (ots)

Hildesheim - (jul) Am 15.05. gegen 03:40 Uhr wurde durch einen Passanten ein Brand eines Papiermüllcontainers auf dem Parkplatz "Kurzer Hagen 6" entdeckt und Rettungskräfte informiert. Der Behälter der ZAH befand sich unmittelbar an der Hausfassade zur dortigen Lokalität "Old Inn". Durch das Feuer wurde sowohl der Container komplett zerstört, als auch Teile der Hausfassade beschädigt. Die Schadenssumme wird auf 2000 Euro beziffert.

Als wahrscheinlichste Brandursache kommt hier ein vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln in Betracht. Entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei Hildesheim bitte um die Mithilfe von möglichen Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Personen gesehen oder auffällige Beobachtungen gemacht haben.

