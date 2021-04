Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Wassenberg-Myhl (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Dienstag, 13. April, im Zeitraum zwischen 22.30 Uhr und 7.30 Uhr, in einen Pkw ein, der in der Straße Kirchenbusch abgestellt war. Sie stahlen Bargeld sowie technische Geräte.

