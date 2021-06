Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Rotes Fahrzeug nach Unfallflucht in der Hospitalstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht in Ludwigsburg. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach beschädigte ein Fahrzeuglenker mit einem roten Fahrzeug vermutlich im Vorbeifahren einen in der Hospitalstraße abgestellten VW Passat und verursachte einen Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Der Unfall muss sich am Montag zwischen 05:40 Uhr und 12:30 Uhr ereignet haben. Zeugen können sich unter Tel. 07141 18 5353 an das Polizeirevier wenden.

