Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer am Supermarkt landet im Polizeigewahrsam

Hagen (ots)

Ein 31-Jähriger trieb es gestern in Eilpe zu weit. Er lag gegen 14:45 Uhr Uhr vor einem Supermarkt in der Eilper Straße und pöbelte dort über längere Zeit Passanten an. Diese riefen die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung auch eine Motorradpolizistin versuchten es mit einem beruhigenden und klärendem Gespräch. Der Randalierer jedoch schrie weiterhin herum, wollte sich nicht ausweisen und befolgte auch den anschließenden Platzverweis der Beamten nicht. Der Hagener musste durch die Polizisten in das Polizeigewahrsam gebracht werden, wo er bis zum späten Abend verblieb. (sh)

