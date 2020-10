Polizei Hagen

POL-HA: Mann drück Zigarette auf Streifenwagen aus

Hagen (ots)

Eigentlichen wollten Polizisten am Sonntagmorgen (18.10.2020) nur einen Streit schlichten, ein unbeteiligter 27-Jähriger hatte jedoch andere Pläne und musste in Gewahrsam genommen werden. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde eine Polizeistreife gegen 03:50 Uhr zunächst zu verbalen Streitigkeiten in der Straße Am Hauptbahnhof gerufen. Im Rahmen dessen störte ein 27-Jähriger jedoch immer wieder den Polizeieinsatz, obwohl er am Sachverhalt nicht beteiligt war. Trotz mehrfacher Aufforderung entfernte sich der Mann nicht von der Örtlichkeit, sondern schlug im Vorbeigehen auf einen Streifenwagen und drückte seine Zigarette darauf aus. Im weiteren Verlauf musste er durch die Polizisten in Gewahrsam genommen werden. Im Polizeigewahrsam konnte der Mann sein Handeln überdenken und nüchtern werden, denn ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit knapp einem Promille positiv. (kh)

