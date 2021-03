Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unfallflucht mit Hinweisen auf Alkohol

Recklinghausen (ots)

Ein 57-jähriger Hertener fuhr am Montag, um 21.00 Uhr, mit seinem Auto auf der Langenbochumer Straße in Richtung Polsumerstraße. An der Kreuzung zur Backumer Straße bog er nach links ab und setzte seine Fahrt in Richtung Polsumer Straße fort. Dabei touchierte er zunächst rechtsseitig einen Bordstein und einen Baum, bevor er quer über die Fahrbahn fuhr und auf der anderen Straßenseite vor einem anderen Baum zum Stehen kam. Der 57-Jährige entfernte sich sodann mit seinem Auto von der Unfallörtlichkeit und parkte dieses auf dem Lechnitzer Weg. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Vor Ort ergaben sich erste Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Dem Hertener wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Der Hertener war unverletzt.

