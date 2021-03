Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Wassenberg-Orsbeck (ots)

An der Straße Am Klingelbach drangen unbekannte Täter zwischen dem 1. März (Montag), 10 Uhr und dem 2. März (Dienstag), 17 Uhr, in einem Pkw ein, der dort parkte. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld, zwei Bluetooth-Lautsprecher sowie eine schwarze Winterjacke.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell