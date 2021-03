Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rollerdiebstahl

Wassenberg (ots)

In der Zeit von Mittwoch (3. März), 18 Uhr bis Donnerstag (4. März), 16 Uhr, stahlen Unbekannte einen Elektroroller an der Straße Im Junkerbruch. Sein Besitzer hatte ihn sichtgeschützt in einem Kellerabgang abgestellt.

