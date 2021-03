Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Garagen

Wegberg-Rödgen (ots)

Zu gleich zwei Einbruchsdelikten kam es im Hessenfeld in Wegberg in der Zeit von Mittwoch, 3. März, 18 Uhr bis Donnerstag, 4. März, 15 Uhr. Unbekannte brachen gewaltsam die rückwärtige Tür einer Garage auf und entwendeten drei Fahrräder. Zu einem weiteren Versuch kam es in der Nachbarschaft. Hier öffneten die Täter das Tor einer Doppelgarage, entfernten sich jedoch ohne Beute.

