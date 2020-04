Feuerwehr Essen

FW-E: Feuer in Kleingartenanlage an der Kuhlhoffstraße, keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Essen-Altenessen-Nord, Kuhlhoffstraße, 30.04.2020, 02.40 Uhr (ots)

In der vergangenen Nacht ist in der Kleingartenanlage an der Kuhlhoffstraße in Essen-Altenessen ein Brand ausgebrochen. Die Überdachung der Terrasse des mittig im Gelände liegende Vereinslokales brannte bei Eintreffen der ersten Kräfte in voller Ausdehnung, die Flammen drohten, auf den gesamten Dachstuhl des etwa 350 Quadratmeter großen Gebäudes mit Satteldach überzugehen. Mit vier Rohren konnte das Feuer gelöscht und ein neben dem Gebäude liegender Flüssiggastank gekühlt werden. Die ersten fünf Meter des rund 30 Meter langen Dachstuhles mussten zur Brandbekämpfung und Kontrolle geöffnet werden. Nach rund zweieinhalb Stunden war das Feuer gelöscht. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (MF)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Essen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mike Filzen

Telefon: 0201 12-37014

Fax: 0201 12-37921

E-Mail: mike.filzen@feuerwehr.essen.de

http://www.feuerwehr-essen.com/

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell