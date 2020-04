Feuerwehr Essen

FW-E: Feuerwehr Essen rückt ein Dutzend Mal aus, Windböen lassen kleinere Bäume kippen

Bild-Infos

Download

Essen-Stadtgebiet, 20.04.2020, 16.00 Uhr (ots)

Am späten Montagnachmittag bis in den Abend hinein (20.04.20, zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr) frischte der Wind überm Essener Stadtgebiet ein wenig auf. In der Folge fielen mehrere kleinere Bäume um, manche verloren dickere Äste. Mit Drehleitern und Kettensägen, in enger Abstimmung mit Grün und Gruga, entschärften die Einsatzkräfte die insgesamt zwölf Gefahrenstellen. Verletzt wurde niemand. (MF)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Essen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mike Filzen

Telefon: 0201 12-37014

Fax: 0201 12-37921

E-Mail: mike.filzen@feuerwehr.essen.de

http://www.feuerwehr-essen.com/

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell