Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Fahrradfahrerin stürzt nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Ein Unfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin ereignete sich am Montagnachmittag, um 15:40 Uhr auf der Stimbergstraße. Eine 33-jährige Frau fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Stimbergstraße in Richtung Ahsener Straße, als eine 64-jährige Autofahrerin von einem Privatgrundstück auf die Stimbergstraße einbiegen wollte. Dabei kam es kurz vor der Kampstraße zum Unfall und die 33-Jährige stürzte. Beide Frauen wohnen in Oer-Erkenschwick. Der Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

