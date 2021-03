Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Auffahrunfall - Motorradfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 46-jähriger Dortmunder fuhr am Montag, gegen 18 Uhr mit seinem Motorrad auf der Lünener Straße in Richtung Im Knäppen und hielt verkehrsbedingt an der Einmündung an. Dabei fuhr ihm ein 34-jähriger Autofahrer aus Lüdinghausen von hinten auf. Der 46-Jährige stürzte in Folge des Unfalls und verletzte sich leicht. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro wird angenommen.

