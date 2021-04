Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Werkzeuge auf Baustelle entwendet

Legden (ots)

Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro haben Unbekannte in Legden erbeutet. Das Geschehen spielte sich am Wochenende auf einem Grundstück in der Bauerschaft Beikelort ab. Aus einer Scheune sowie auch aus einem Neubau sind ein Fliesenschneider, eine Putzpumpe und weitere Werkzeuge entwendet worden. Um auf das Gelände zu gelangen, hatten die Täter einen mit einer Eisenkette samt Schloss gesicherten Zaun aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

