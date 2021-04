Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nachtrag zu "Taschendiebe im Verbrauchermarkt"

Weiterer Tatort

Ahaus (ots)

Auch in einem Verbrauchermarkt an der Wessumer Straße in Ahaus schlugen Taschendiebe am Samstag zu. Gegen 11.00 Uhr entwendeten die Täter ein Portemonnaie, das sich in einer Tasche auf einem Rollator liegend befand. Bemerkt hatte die Geschädigte den Diebstahl nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

