POL-OH: Fahndung nach bewaffnetem Raubüberfall auf Getränkemarkt in Fulda, Leipziger Straße

Fulda

Vor wenigen Minuten wurde der Logo Getränkemarkt in der Leipziger Str. 130 in Fulda überfallen. In diesem Zusammenhang wird nach zwei männlichen Tätern gefahndet, die mit Messern bewaffnet waren. Die Täter waren maskiert und trugen dunkle Kleidung. Einer der Täter hatte eine Kapuzenjacke mit rot-schwarzen Kordeln an der Kapuze. Nach Zeugenangaben soll es sich um Schwarzafrikaner handeln, die eine sehr schlanke Statur haben. Die Täter sind zu Fuß vom Tatort geflüchtet. Hinweise an die Polizei Fulda unter Tel. 0661 - 1050 oder 110!

Hubertus Kümpel, Polizeiführer vom Dienst

