POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Einbruch in Fachmarktzentrum für Baubedarf

Am frühen Samstagmorgen verschaffte sich ein noch unbekannter Einbrecher Zutritt zu einem Fachmarktzentrum für Baubedarf im Herbrechtinger Ortsteil Bolheim. Gegen ein Uhr kam es zu einer Alarmauslösung, mehrere Polizeistreifen fuhren zur Tatörtlichkeit. Vor Ort konnte der Einbrecher nicht mehr festgestellt werden. Der Spurenlage nach gelangte der Einbrecher durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäudeinnere und suc hte offenbar auch in den Verwaltungsräumen nach potentiellem Diebesgut. Noch vor Eintreffen der ersten Streifenwagen der Polizei flüchtete der Einbrecher. Ersten Erkenntnissen zufolge kann der Einbrecher wie folgt beschrieben werden: Er war auffallend dick angezogen, trug eine dicke Jacke, eine nicht näher beschreibbare Kopfbedeckung und führte eine Taschenlampe mit.

Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Giengen, Tel. 07322 96530, erbeten.

