Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Beschädigung an Pkw in Stolzenau - Zeugen gesucht

Stolzenau (ots)

Stolzenau (ZIE)

Am Donnerstag, 25. Juni 2020, zwischen 16h und 19.30h wurde in der Stolzenauer Meierstraße der Pkw Renault Kadjar eines 28-jährigen Stolzenauers beschädigt. Im genannten Zeitraum hatte der Mann seinen Pkw vor seiner Wohnanschrift geparkt und mußte bei Wiederbenutzung den entstandenen Schaden feststellen. Dieser befindet sich an der Heckklappe des Pkw zwischen Kennzeichen und Heckschürze. In diesem Bereich ist die Karosserie großflächig eingedellt. Wie genau der Schaden entstanden sein könnte, ist bislang noch nicht geklärt. Die Polizei Stolzenau hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Stolzenau

Sandbrink 2

31592 Stolzenau

Telefon: 05761/92060

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell