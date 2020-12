Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Verwaltungsgebäude - Tank aufgebrochen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

FuldaFulda (ots)

Einbruch in Verwaltungsgebäude

Fulda - Zwischen Freitag (27.11.) und Montag (30.11.) brachen Unbekannte in ein Verwaltungsgebäude in der Straße "An St. Kathrin" ein. Die Täter betraten auf bisher unbekannte Art und Weise das Gebäude und durchsuchten dieses. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Tank aufgebrochen - Diesel gestohlen

Kalbach - Zwischen Montag (30.11.) und Dienstag (01.12.) brachen Unbekannte auf dem Autobahnparkplatz Forsthaus an der BAB 7 einen Tankdeckel an einer Sattelzugmaschine der Marke MAN auf. Die Täter zapften im Anschluss etwa 500 Liter Kraftstoff ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Petersberg - Zwischen Samstag (28.11.) und Montag (30.11.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße. Die Täter durchsuchten die Wohnung und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck und ein Mobiltelefon. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.800 Euro.

