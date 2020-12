Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Wer hat etwas beobachtet?

FuldaFulda (ots)

Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Hünfeld - Zwischen Freitag (27.11.), gegen 22.00 Uhr und Sonntag (29.11.), gegen 21.30 Uhr, kam es im Bereich des Goethewegs, zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Eine Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Hofbieber parkte ihren roten Pkw, Opel Insignia, ordnungsgemäß am Straßenrand des Goethewegs.

Im Tatzeitraum befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer den Goetheweg und stieß aus nicht näher bekannten Gründen mit dem Audi zusammen, sodass nahezu die komplette linke Fahrzeugseite verkratzt und eingedrückt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Hinsichtlich der Beschädigungen und des Spurenbildes am Pkw, käme als unfallverursachendes Kraftfahrzeug insbesondere ein LKW in Betracht. An diesem dürfte an der vorderen Bereifung roter Farbabrieb erkennbar sein.

Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen mit der Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652/96580 in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Krimmel, POK, Polizeistation Hünfeld

